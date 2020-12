Denuncian agresión policial en el barrio La Esperanza de Cartagena

El momento familiar de varias personas residentes en el barrio La Esperanza, por poco termina en una tragedia.

Según la denuncia conocida por Caracol Radio, un grupo de allegados departía en su vivienda y sin mediar palabra, policías del GOES habrían llegado golpeando a los asistentes, emprendiéndola también con varios enseres.

"Nosotros no somos delincuentes ni mucho menos, es un tristeza que unos policías gocen de causar tanta destrucción y de pegarle a la gente. Me dañaron todo en la casa, a mi esposo le propinaron un balazo, a mí me golpearon y a mis hijos los han dejado traumatizado", indicó Carmen Pérez, quien se considera víctima de los hechos.

Sobre el tema ya se iniciaron trámites ante Fiscalía General de la Nación para efectuar las denuncias correspondientes. Por su parte la Policía Metropolitana de Cartagena, no se ha referido al hecho.