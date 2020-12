Se robaron nueve motocicletas de Tránsito Bucaramanga

Andrea Méndez, directora de Tránsito Bucaramanga, confirmó que hay nueve motocicletas desaparecidas de los patios de la entidad. La inconsistencia fue denuncianda ante la Policía y la Fiscalía.

Lo que se sabe es que el robo ocurrió durante la pandemia, cuando la entidad estuvo cerrada; sin embargo, Tránsito cuenta con una empresa privada de seguridad a la que también se le pasó el requerimiento.

La situación salió a la luz pública, tras una denuncia del diputado Farley Sierra con dos personas que ya pagaron para sacar sus vehículos, y precisamente son los que no aparecen.

"Hay nueve denuncias y se ha podido establecer de las investigaciones que fue para la época también del robo del computador. Parto de la buena fé que no es nadie de la entidad, no puedo creer que sea así".

La directora no descartó que se trate de una banda que opera a nivel nacional que ha robado vehículos de otras entidades de tránsito y los alquila.