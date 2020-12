Hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos, fue imputado por la Fiscalía

Esteban Ramos, uno de los hijos del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, mediante un comunicado público informó que este lunes fue imputado por la Fiscalía General por la presunta compra irregular de un tiquete aéreo para un Fiscal que llegaría a Medellín para atender una audiencia dentro del proceso que se adelantaba contra un falso testigo de su padre.

Los hechos referenciados ocurrieron en el año 2016, cuando el señor Esteban Ramos, supuestamente comprara el tiquete por valor de 134 mil pesos solicitado por el abogado que llevaba el caso. Esteban Ramos recalcó que no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por delitos contra la administración pública.

“En razón a que no he cometido delito alguno, no he aceptado lo que se me imputa originado en una compulsa de copias del fallo que profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en favor del parlamentario Iván Cepeda y en contra del señor Álvaro Uribe Vélez”, explicó.

El Señor Ramos recalcó que confía en el rigor de la Ley y que por ello espera ser absuelto de esta acusación.