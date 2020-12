Bares en Antioquia no logran generar ganancias por cerrar a la media noche

Los dueños de bares y discotecas en Antioquia se encuentran a la espera de que se les permita ampliar el horario de atención hasta las 2:00 am, durante esta temporada de fin de año en la que normalmente triplicarían sus ventas.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, aseguró que si mantiene el horario hasta las 12:00 p.m durante el cierre de año no podrán generar ingreso y recuperar las ventas y empleos perdidos en los cierres

Entre 7 y el 8 de diciembre, el 123 ha recibido 25 mil quejas

“El horario para nosotros es fundamental y la petición la sostenemos, porque nosotros en este momento aún estando en diciembre no hemos logrado superar ni siquiera el punto de equilibrio”, afirmó Valenzuela

Según el vocero de bares y discotecas en Antioquia, la administración departamental no ha justificado cuáles son los riesgos epidemiológicos de extender el horario:

“Todavía no hay un argumento por parte de la autoridad que muestre que tener dos horas más o tres horas más de funcionamiento, realmente incrementa el contagio. Es más, en una respuesta que me dieron a un derecho de petición que le hice a la Secretaría de Salud, no lograron ser contundentes con el hecho de que en los bares y las discotecas se hayan presentado contagios”, agregó

En Antioquia se estima que se perdieron cerca de 60.000 millones de pesos en el sector por los cierres, además cerca del 95% de los 50.000 empleos entre directos e indirectos que generaban, por eso hacen un llamado urgente a la administración para que implemente medidas que logren recuperar lo perdido.