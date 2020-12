Aumentan seguridad en el centro de Manizales para apoyar el comercio

En Manizales refuerzan el pie de fuerza para el sector comercial en temporada decembrina, especialmente en el centro de la ciudad donde, de acuerdo con las estadísticas, se incrementas algunos delitos especialmente el hurto, teniendo presente en muchas ocasiones que aprovechan el descuido de los ciudadanos para quitarles sus pertenencias o dinero.

“Queremos es apoyar no solamente a estos comerciantes para que sientan que están acompañados por nuestra Policía Metropolitana, sino a toda la comunidad que acuda a estos establecimientos a sabiendas de que de pronto, los dueños de lo ajeno pueden estar muy pendiente de cualquier descuido que puedan tener las personas, sabemos que estamos en temporada de primas y que a veces ellos aprovechan estos momentos para delinquir, entonces ya tenemos un dispositivo, también tenemos cámaras de seguridad en varios sectores del Centro Histórico”, explicó Diana Mejía Grand, secretaria de gobierno de Manizales.

Señala que la Policía cuenta con una red de apoyo integrada por propietarios y administradores de almacenes y centros comerciales, con los que a través de una línea directa se pueden comunicar.

Resalta que de la mano de la Secretaría de las TIC y Competitividad se reúnen de manera constante con Fenalco, la ANDI y delegados de los Centros Comerciales para adoptar medidas que permitan proteger el comercio y a los consumidores.

“Hay que decirles a las personas que no se confíen, no solamente el ladrón o quien delinque está en malas condiciones físicas o mal vestidos, no, hay personas que delinquen de corbata, como lo hemos podido ver en las cámaras de seguridad, entonces no confiarse, no permitir que nadie le hable en el momento en que está retirando dinero y por favor vayan acompañados y si son cifras grandes, en el mismo banco le preguntan si necesitan acompañamiento”, dijo la funcionaria.

Advierte además que en esta época son muy vulnerables los adultos mayores que reciben sus primas o que realizan diligencias llevando consigo considerables cantidades de dinero, por lo que pide que no salgan solos y a sus familias, que tengan más cuidado con ellos.

Agregó que en la carrera 23 hay un dispositivo importante de la Policía Metropolitana, pues una de las estrategias para hurtar es “generar tumultos y así disimulan para abrir los bolsos de las personas, si las personas llevan morral, por favor bien protegido, yo creo que eso es un trabajo de equipo y el trabajo de equipo es que uno tiene que tener autocuidado y la Policía Metropolitana tiene que estar muy atenta”.

