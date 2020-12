UPTC de Boyacá, patentó máquina para apagar incendios forestales

Desde el programa de Diseño Industrial y el Centro de Investigación en Optimización y Logística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC seccional Sogamoso (Boyacá), realizaron la patente de invención de una máquina utilizada apagar incendios forestales, esto con el objetivo de lograr atenuar una problemática ambiental y climática no solo regional si no a nivel mundial.

El ingeniero, Rafael Guillermo García Cáceres docente de la universidad, junto a dos investigadores más, adelantaron el artefacto con algunas novedades y facilidades para apoyar con este invento, la extinción de incendios forestales, que en las temporadas secas ha dejado tragedias ambientales afectando la flora y fauna de los ecosistemas.

García destacó las ventajas de la patente a diferencia de otras máquinas ya inventadas, “es importante destacar que, sí existía alguna como en Estados Unidos y tal vez había algunos antecedentes, pero no lograron conquistarlo”; precisó además que la máquina patentada rompe con todo prototipo existente pues es un proyecto que, “representa retos tecnológicos, por el diseño que tiene en cuenta no solo la tracción y las cualidades que debe tener para funcionar en un bosque si no también la protección para la persona y el mismo mecanismo esparcir la tierra”.

La patente la cual tiene 20 años para su uso y explotación, está a la espera de buscar patrocinadores para ofertarse en países con problemas de incendios forestales.

García concluyó que se realizarán proyectos desde la UPTC que permitan que se pueda patentar fuera de Colombia, “es una máquina que cuesta millones de dólares, y se puede adecuar a sistemas de tracción actuales disminuyendo costos en la construcción de la máquina, convirtiéndose en una patente de alto nivel”, puntualiza García.