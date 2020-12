Mujer ha sobrevivido a dos intentos de feminicidio y su agresor sigue libre

Caracol Radio conoció el drama de una mujer que ha sobrevivido a dos ataques por parte de su expareja y no ha podido denunciarlo porque en Fiscalía no se la reciben.

La más reciente agresión ocurrió el pasado sábado cuando el hombre buscó a Katherin Polo con el pretexto de darle dinero para comprar la ropa de los dos hijos que tienen, de 5 y 3 años, pero en lugar de eso, aprovechó para atacarla con una navaja.

"Yo iba saliendo para la tienda y él estaba escondido debajo de las escaleras de uno de los edificios aquí en Las Gardenias y me apareció de repente diciéndome que me venía a traer 200 mil pesos para la ropa de los niños, pero a mí se me hizo raro y cuando hace que va a sacar el dinero, lo que sacó fue una navaja y me fue encima, yo metí la mano y me cortó entre los dedos, en el brazo y me alcanzo a puyar en el abdomen. A mí me cayó el celular y él se agachó para cogerlo y fue ahí cuando lo empujé y logré escapar porque él me iba era a matar. Se llevó mi celular y ahí dentro estaba mi cédula, me dejó sin papeles", relató la mujer.

La víctima fue auxiliada por vecinos quienes la llevaron a un centro asistencial dónde le suturaron las heridas y pudo acceder a la atención médica con una copia de su documento.

Lo peor es que Katherin Polo advierte que las autoridades la tienen un vaivén de una lado a otro y no le reciben la denuncia por la está reciente agresión, debido a que la primera ocasión, que fue cuando decidió separarse del padre de sus hijos, fue en agosto de este año y ella instauró el denunció en el municipio de Baranoa hacia donde se fue huyendo con sus hijos, pero desde la Fiscalía en Barranquilla le dicen que se regrese allá para denunciarlo nuevamente porque es allá donde está abierto el proceso en contra del hombre.

"Eso me parece absurdo porque los hechos ocurrieron aquí, yo ayer fui a la UCJ y me dijeron que eso no era allá, que hablara con un muchacho que tenía un suéter gris que decía CTI y él me dijo que no me podía recibir la denuncia porque debía llevarlo a él (agresor) y yo le dije que como era posible que yo tenía que buscar a ese hombre que me intentó asesinar para que venga conmigo a la Fiscalía, eso no tiene ningún sentido", afirmó.

La mujer y sus dos pequeños viven intranquilos porque el hombre se aparece en su casa cada vez que quiere y la intimida diciéndole que le va a quitar a sus hijos. Pide ayuda desesperadamente para su protección porque teme que en un intento más, ya no pueda sobrevivir.