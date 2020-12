Listas las medidas para fin de año en Bogotá

Caracol Radio Conoció el decreto 262 del 2020, en el que se implementan las medidas para el mes de diciembre y que incluye entre otras, la modificación a los horarios de los negocios “de barrio”, también oficializa la restricción al uso de pólvora y da indicaciones sobre el uso de las UCI en la ciudad.

De acuerdo al decreto, los negocios al por menor y de servicios no esenciales deberán establecer horarios de atención después de las 10:00 am, sin embargo, durante este mes de diciembre, se permitirá prestar el servicio a partir de las 7:00oo am. Además, las cigarrerías, panaderías y mini mercados y tiendas de barrio para venta presencial no podrán funcionar entre las 10:00 pm y las 5:00 am.

Las obras públicas se podrán hacer durante las 24 horas del día, sin embargo, en las zonas residenciales estas obras se podrán hacer entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, también los días festivos. Las obras de construcción privadas, en zonas residenciales continúan con el horario entre las 10:00 am y las 7:00 pm.

El decreto también autoriza a las clínicas y hospitales, usar las UCI que antes eran exclusivas para tratar pacientes con covid, ahora se podrán usar pacientes con otras enfermedades con el compromiso de que una vez suba el nivel de alerta vuelvan a dejarlas exclusivas para pacientes con coronavirus

El decreto ratifica la prohibición al uso de la pólvora en Bogotá, iniciativa que se une a las de los 116 municipios de Cundinamarca.