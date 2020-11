Gobernador de Antioquia no descarta la aspersión aérea en cultivos ilícitos

Tras la masacre registrada en el municipio de Betania, al suroeste de Antioquia; en la que 10 personas fueron asesinadas, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, se refirió a la preocupación por la disputa entre grupos ilegales por los territorios y cultivos ilícitos en esa subregión del departamento.

El mandatario seccional indicó que, si bien apoya la erradicación manual, la sustitución y las oportunidades para las familias cultivadoras; por ahora, la fumigación de cultivos ilícitos no se puede sacar de las alternativas para combatir el narcotráfico y microtráfico:

“Porque puede ser que tengan cultivos que están a 3 o 4 horas a caballo de la primera carretera y para hacer allí erradicación manual y sustitución, el tema operativo es supremamente difícil, y lo que yo no puedo, desde el Estado, es decirle a esos cultivadores que están tumbando el monte que tranquilos que no va a pasar nada, no crean que están impunes”, aseguró.

El gobernador enfatizó en la importancia del acompañamiento por parte del Gobierno Nacional en la zona, además reiteró que se está reforzando la presencia de la policía y el uso de tecnología de seguridad en las vías y áreas urbanas de los municipios que están teniendo más incidencia de homicidios y microtráfico.