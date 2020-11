“Ejecución de presupuesto está por encima del 70%”: Dau responde a críticas

A través de un video publicado en sus redes sociales el Alcalde de Cartagena, William Dau, respondió las críticas expuestas desde el Concejo Distrital, donde se denunció una baja ejecución presupuestal de varias dependencias del Distrito.

Los cabildantes aseguraron que algunos secretarios están solicitando más recursos para el próximo año sin tener en cuenta que en la actual vigencia no han ejecutado ni el 50% del total del presupuesto asignado.

Pese a estas afirmaciones, Dau aseguró que la ejecución presupuestal de la Alcaldía está por encima del 70%. “Esto no solo pasa en Cartagena, sino que sucedió a nivel nacional. Si se compara con otras ciudades estamos por encima de Bogotá, no veo a que los otros alcaldes les hagan escándalos, pero a mí sí me los arman porque están interesados en sacarme del poder”, manifestó.

El mandatario explicó que esta situación se debe en gran parte a la grave crisis sanitaria generada por el Coronavirus.

“Hicimos unos traslados de presupuestos para cumplir lo que se esperaba con el COVID-19, pero no sabíamos qué iba a pasar. No pudiera haber vivido con la conciencia tranquila construyendo cosas y sin dinero para enfrentar el COVID, gracias a dios lo manejamos bien. Yo no podía gastar plata sin saber que los cartageneros se iban a salvar”, sostuvo.

El Alcalde de Cartagena también argumentó que la modificación en la ejecución del presupuesto se debe al “control firme con el gasto”. Cartagena era una nave a la deriva, no se hacía un solo contrato sin corrupción. Yo nombré mi gabinete, pero hay mandos medios que vienen de nefastas administraciones anteriores que querían seguir contratando con entidades de papel (sin ánimo de lucro)”, puntualizó.