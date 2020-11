Un santandereano, mejor médico epidemiólgo del año en Europa

Aunque desde agosto sabía que era merecedor del premio internacional Ciencias de la Vida 2020, hasta ayer 11 de noviembre la revista "Global Health and Pharma", con base en Inglaterra, hizo público el reconocimiento.

“Al principio cuando me enteré no me di cuenta realmente de lo que estaba pasando. Y cuando se hizo público, sentí mucha emoción al recordar a todas las personas que han contribuido y todos los sacrificios, todas las noches sin dormir”.

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, el doctor Franco contó los detalles íntimos de su celebración. “Lo celebramos con una copa de champaña con mi esposa y después de la copa seguimos trabajando, porque estamos en pandemia, no estamos en momentos de celebraciones. Celebro en mi trabajo, en mi vida diaria y con todas las personas que lo han hecho posible”.

El médico santandereano es profesor de epidemiología y salud pública de la Universidad de Berna y profesor asociado en Harvard y Erasmus, y Director del Instituto de Medicina Preventiva y Social de Berna. Y la revista científica de dicha universidad hizo pública la felicitación.

“El éxito académico es una excelente manera de medir la inteligencia y la importancia de un determinado individuo, pero el profesor Oscar H. Franco es mucho más que eso”, citó la publicación.

Con más de 700 publicaciones en su haber profesional, científico y epidemiológico, el profesor además es analista científico del canal de televisión francés France24. Y analizó en exclusiva con Caracol Radio que al mundo le hacen falta uno o dos años para solucionar completamente la pandemia.

“La ciencia ha estado trabajando a tiempo record. Hemos visto unos medicamentos que parece puede tener una función importante, pero que todavía se tienen que confirmar y unas vacunas que parece pueden tener una función importante”, y especificó que todavía “estamos en fases iniciales.

Este médico bumangués, que se mudó a Holanda en 2001 para completar una maestría y un doctorado en epidemiología clínica, y un doctorado en salud pública y prevención de enfermedades cardiovasculares, no descartó que el impacto de la pandemia se extienda por varios años, como sucedió con la crisis económica de 2008.

“El virus deja secuelas, el virus es serio y el impacto económico será grande”.