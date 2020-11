'Cráteres' ponen en riesgo los vehículos en Provenza

Huecos como el que se aprecia en la foto evidencian el mal estado en que se encuentra la malla vial en Provenza y que son el diario vivir de los residentes que viven entre las calles 21 y 23 y las carreras 110 y 115.

Le puede interesar: Robos sistemáticos en viviendas de Los Santos

El principal riesgo que persiste con las calles en este estado es para los automóviles e incluso para el camión de la basura. En las fotos se puede apreciar la profundidad de los ‘cráteres’ que por el peso de los carros podría terminar hundiéndose.

Le puede interesar: Floridablanca y Piedecuesta a pagar deuda con Metrolínea

Los vecinos de este sector dijeron que sus calles parecen una "camándula para rezar el rosario" por la cantidad de baches que existen y los reparcheos que ellos mismos han tenido que hacer, pues según explicaron, ni la administración municipal ni entidades como el Empas o el Área Metropolitana se hacen cargo.

Concejal llama arrodillados a colegas de coalición

“Son un desastre. Puros huecos y la verdad es que no tenemos el apoyo. De la alcaldía de Bucaramanga he tenido respuesta: que en este momento no hay plata”, indicó la denunciante que pidió no ser identificada. Y agregó que las demás entidades se culpan entre sí pero ninguna da respuesta alguna.

Le puede interesar: Nueva protesta contra concesión Ruta del Cacao

En ese sentido, la solicitud que hicieron al unísono es hacia el mandatario de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas. “Que no se olvide del barrio en donde vivió”.