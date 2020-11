En Cartagena sellan obra por no contar con los permisos

Las distintas dependencias de la Alcaldía Distrital de Cartagena que integran este organismo denominado "Cuerpo Élite", realizaron un recorrido por el barrio Torices y el sector denominado Loma del Diamante.

El recorrido fue encabezado por el inspector de Policía de la comuna 2, Renzo Javier Orozco, y la Secretaría de Planeación Distrital, a través de la Dirección Administrativa de Control Urbano, en cabeza de Andrés Porto.

Durante esta actividad, se realizó la suspensión y sellamiento de una obra, donde se adelantaba la construcción de un cuarto piso.

A su vez, el Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, encontró que la obra no poseía pin generador de RCD, y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres determinó que no se manejaba la línea de vida, no existía plan de gestión de riesgo, y no se contaban con extintores en la construcción.

También se visitó un predio en la calle Bogotá del barrio Torices, en el que se adelantan labores de construcción, y donde el EPA efectuó una amonestación por la falta del pin generador para disposición de residuos sólidos.

Del mismo modo, el Cuerpo Élite abordó el proyecto en construcción “Lagos del Cabrero” del barrio Torices. El inspector de policía realizó un control documental de la obra, y la Dirección Administrativa de Control Urbano conminó a los responsables a tramitar el registro de la publicidad exterior visual del proyecto. Así mismo, esta dependencia identificó doce publicidades en el sector del recorrido, que no cuentan con registro.