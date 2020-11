Inician proceso de revocatoria contra alcalde de Cartagena

En Cartagena, un movimiento de ciudadanos inició campaña para revocar el mandato del alcalde William Dau.

La iniciativa es liderada inicialmente por el abogado y exalcalde de esta capital, Rodolfo Díaz Wright, quien se apoyará de un grupo de ciudadanos que ya han demostrado su descontento con el actual gobernante, y su manejo del Distrito.

El comité llamado "Cartagena Corrige", realizará su inscripción en la Registraduría desde el 2 de enero de 2021, para continuar con la recolección de 34.100 firmas que buscarán remover a Dau, y por consiguiente, derivar el nombramiento de un alcalde encargado por el presidente, Iván Duque.

"Cartagena es un desastre, la ciudad se está cayendo a pedazos, no tenemos seguridad, no tenemos salubridad, no tenemos vías, hay inundaciones, no hay drenajes, trancones a toda hora; y fuera de eso, el gobierno es un reality. Todos los días el Alcalde hace un video donde incita a pelear con alguien", expresó Díaz Wright.

Según el proponente, también hay inconformismo por la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo, y las constantes declaraciones que solo estarían enfocadas en la confrontación y el poco conocimiento de ciudad.