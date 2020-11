Manga no quiere mototaxis y así poder frenar la inseguridad

En Manga, la gota que derramó el vaso fue el robo a solo cuatro cuadras del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena del pensionado y reconocido líder comunal Marcelino De La Valle a quien le robaron dos millones de pesos cuando salía de un cajero en la zona bancaria de la carrera 20, donde además hay almacenes y restaurantes, pero los policías no hacen ronda en el lugar.

La inseguridad en Manga ha golpeado en el último mes a transeúntes, residentes de apartamentos y hasta la directora del Dadis, Johana Bueno, a quien le rompieron la ventana de su carro para sustraerle sus pertenencias.

Hace una semana la comunidad bloqueó los alrededores del parque Lácides Segovia pero no obtuvieron respuesta de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Cartagena y este viernes de manera masiva realizaron una gran caravana de vehículos para llamar la atención de las autoridades que se ha metido en cada rincón de la isla.

Cerca de 40 vehículos recorrió por la Cuarta Avenida, la avenida Jiménez y otras vías internas, en que hicieron sonar sus pitos pidiendo más seguridad y medidas efectivas.

Los mangueros aseguran que el Alcalde William Dau se equivocó autorizando solo las parrilleras dentro del barrio, cuando por el casco no se puede conocer el sexo del acompañante. La comunidad no quiere medidas a media, quiere que no entren motocicletas a la isla a excepción de domicilios y mensajeros, o quienes estén prestando un servicio diferente al del mototaxismo.

Además el número de cuadrantes de la policía metropolitana pasó de cinco a tres y la operatividad desde el comando, la sede de la Sijín y el CAI en cercanías del Puente Román es muy poco por los resultados que han mostrado este año, en un barrio de 20 mil habitantes.

Además hay pocas cámaras de seguridad en las calles, no hay control a los bicitaxis y de los vehículos de tracción animal.