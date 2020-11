Alcaldía de Bucaramanga pide pagar prima navideña anticipada

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló que desde la administración municipal se acatarán las recomendaciones del Gobierno Nacional para el pago de la prima anticipada.

Dijo el mandatario que se pidió un concepto a la secretaría jurídica para que no exista algún riesgo, y realizar los pagos durante este mes. La idea es que las personas realicen las compras navideñas desde ya y no se generen aglomeraciones.

"No queremos aglomeraciones a fin de año porque se incrementarían los casos de COVID-19. Tenemos el ejemplo de europa en donde hay rebrotes y no queremos llegar a eso".

Señaló Cárdenas que se le hizo un llamado a la empresa privada para que también paguen la prima anticipada. "Marval acogió la recomendación y se comprometió a cancelar este mes. Queremos que el resto de empresarios hagan lo mismo".

Destacó el alcalde la reducción del 35% en casos de COVID-19.