Por COVID-19 falleció destacado director de teatro santandereano

El domingo 1 de noviembre la familia del reconocido artista y director de teatro santandereano, Giovanny Castellanos Cabarique, confirmó su muerte a causa del COVID- 19.

El barranqueño viajó casi siendo un adolescente a Polonia, a conquistar una de las mejores escuelas de arte de ese país, y lo logró, tanto que duró más de 20 años allí, se hizo reconocido y formó su familia.

Yenny Castellanos, hermana de Giovanni, lo recordó como un hombre aguerrido que conquistó sus sueños en otro país, pues a sus 40 años había logrado lo que nadie en su tierra pudo haber logrado.

Se graduó del Departamento de Drama dirigido a la Escuela Superior de Teatro Estatal y dirigió importantes obras en el Teatro dramático del Báltico Julio Eslovaquia y el teatro de la costa, no solo en Varsovia ni en Cracovia, sino que también participó de otras actuaciones en Estados Unidos, Alemania y España.

Yenny contó que Giovanni pudo haberse contagiado en Cracovia donde adelantaba un proyecto teatral, sin embargo, no sabía que tenía coronavirus y al llegar a su casa en Varsovia contagió a su esposa y dos hijos.

Ellos presentaron síntomas fuertes de gripa, pero a quien más duro le dio fue a este artista santandereano que falleció en las últimas horas.

Compañeros desde Polonia hicieron reconocimientos y destacaron a este artista que fue premiado en el Festival Internacional 'Teatro Tarnopolskie Wieczory ', ganó el premio al público durante el 2014 e hizo dos adaptaciones de las obras del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

En una de sus entrevistas en Colombia al medio local El Enfoque, Giovanni dijo "sin arte y cultura no hay progreso, sin arte y cultura, no hay avance económico, no tendremos ciudadanos responsables que nos saquen del hueco, del problema. El arte y la cultura son el salvavidas de la civilización y es lo que estamos olvidando".