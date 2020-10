Alcaldes de municipios solicitaron al gobernador unificar restricciones

Preocupados ante el incremento de casos y la llegada del pico de la pandemia, varios alcaldes solicitaron al gobernador del departamento, Luis Carlos Velásquez, que se solicite a los ministerios del Interior y de Salud autorización para restringir, mediante toque de queda, la movilidad en todo el departamento para el próximo 31 de octubre.

El alcalde de Anserma, Jhon Alejandro Londoño, aseguró que las medidas están ocasionando un desgaste administrativo y de inconformidad entre los ciudadanos, lo que incluso se está utilizando políticamente “Nosotros le pedimos al señor gobernador que se tome una decisión para todo el departamento, sería muy importante sentir ese apoyo desde el gobierno departamental para que no se vea que las autoridades locales estamos siendo caprichosas a la hora de tomar algunas medidas” expresó el mandatario.

Por su parte el alcalde del municipio de San José, Cristian Camilo Alzate, aseguró que si en unos municipios se toma y en otros no los ciudadanos siempre estarán comparando y especulando sobre intransigencia de su administración “si nos dejan a nosotros solos como municipios va a ser muy complicado el control, queremos que en conjunto como alcaldes y con el señor gobernador se tomen medidas para este día que es crítica porque no tenemos esa cultura ciudadana, muchas familias y personas que todavía no han dimensionado lo que estamos enfrentando con el tema del COVID y van a salir a las calles con los niños, nuestro pedido es que tomemos una postura departamental” puntualizó.

Frente a los requerimientos el gobernador, Luis Carlos Velásquez, aseguró que entiende la situación y se comprometió a tramitar las solicitudes ante los respectivos ministerios para tomar las medidas que se requieren para esta fecha, teniendo presente el incremento de casos y las aglomeraciones que se generan en esta celebración.

