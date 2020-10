Yumbo y Buga decretan ley seca y toque de queda para Halloween

El alcalde de Buga, en las últimas horas decretó toque de queda y ley seca en el municipio desde el viernes 30 de octubre, la medida se toma para evitar aglomeraciones y más contagios de COVID-19, los cuales se han incremenetado drásticamente en las últimas semanas.

La medida queda de la siguiente manera, incluyendo la suspensió de actos religiosos de cualquier tipo.

Prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes: Desde el viernes 30 de octubre a las 18:00 horas hasta las 05:00 horas del martes 03 de noviembre de 2020

Toque de queda:

- Viernes 30 de octubre de 2020, desde las 21:00 horas y hasta las 05:00 horas del día siguiente.

- Sábado 31 de octubre de 2020, desde las 21:00 horas y hasta las 05:00 horas del día siguiente.

- Domingo 01 de noviembre de 2020, desde las 21:00 horas y hasta las 05:00 horas del día siguiente.

- Lunes 02 de noviembre de 2020, desde las 21:00 horas y hasta las 05:00 horas del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad:

- Viernes 30 de octubre de 2020, desde las 18:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente.

- Sábado 31 de octubre de 2020, desde las 18:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente.

- Domingo 01 de noviembre de 2020, desde las 18:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente.

- Lunes 02 de noviembre de 2020, desde las 18:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Prohibición de servicios religiosos y/o actos litúrgicos: Prohíbase los servicios religiosos y/o actos litúrgicos de cualquier credo o religión de carácter presencial en el Municipio desde el viernes 30 de octubre a las 18:00 horas hasta las 05:00 horas del martes 03 de noviembre de 2020. Solo extarán excentos los servicios funerarios.

Para mayor claridad se exceptúan de la medida de toque de queda los servicios Médicos, asistenciales, farmacéuticos, restaurantes para atención a domicilio, hospitalarios, clínicos, organismos de socorro, servicios públicos domiciliarios, vigilancia y seguridad privada y las actividades de los servidores públicos y contratistas del estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.

En el municipio de Yumbo el alcalde Jhon Jairo Santamaría, se sumó a la decisión de tomar medidas drásticas para el fin de semana y lo hizo de la siguiente manera: ley seca, toque de queda y prohíbición del parrillero hombre.

El toque de queda y la prohibición del parrillero hombre se cumplirá en el mismo horario: inicia el viernes 30 de octubre de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del sábado; el sábado 31 de octubre, comienza más temprano a las 5:00 p.m. a 5:00 a.m. del domingo y el domingo 1 de noviembre, la medida va de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del lunes.

3. Con el fin de prevenir la propagación exponencial de CORONAVIRUS en Yumbo, por la salida masiva de ciudadanos el 31 de octubre, con el fin de celebrar el tradicional Haloween, se establecerán medidas administrativas tendientes al toque de queda y otras disposiciones. pic.twitter.com/DzsUKlljyd — Alcaldía Yumbo (@AlcaldiaYumbo) October 24, 2020

La ley seca comienza el viernes 30 de octubre de 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 31 de octubre; el 31 de octubre comienza más temprano, desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 1 de noviembre: y el 1 de noviembre desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 2 de noviembre.