Luego de un año, reabre Punto Limpio en Real de Minas

Un año duró cerrado el Punto Limpio de la Ciudadela Real de Minas por falta de convenio por parte de las autoridades ambientales.

Sin embargo, este martes, 28 de octubre, se firmó un acuerdo con la Unidades Tecnológicas de Santander para que sea quien maneja este escenario con su equipo ambiental.

El concejal de Bucaramanga, Luis Ávila, se refirió al respecto y explicó que se trata de una acción Interinstitucional "ya que el convenio se acabó en 2019 y desde ese entonces no hubo ni alianzas estratégicas ni convenios para que reabriera y fuera de eso se quedó sin doliente no estaba ninguna autoridad manejando este punto".

Desde hace un año no había sitio en la ciudad a donde llevar los residuos especiales y peligrosos, ahora con la habilitación de este Punto Limpio la comunidad no solo podrá llevar estos elementos si no también participar de actividades pedagógicas en torno al reciclaje y medio ambiente.