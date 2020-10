Maternidad nos debe $445 millones: anestesiólogos en Cartagena

Nuevas quejas se han registrado en la clínica Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, con un mismo sustento; dinero.

A los llamados de atención del personal de planta, por la falta de pagos y compromisos laborales como dotación, se suma el cese de actividades programado por el gremio de anestesiólogos, quienes aseguran que el centro asistencial les adeuda a corte 28 de agosto del presente año, la suma de $445 millones.

Aunque los especialistas reconocen algunos abonos, manifiestan que la deuda viene desde diciembre de 2019, cuyos avances no han podido cubrir ni una factura completa.

"Reconocemos su crisis, y lo que queremos hacer es que nosotros no podemos quedarnos callados observando lo que está pasando. La maternidad a nuestro juicio, no está generando lo que gasta, tiene todos sus servicios tercerizados y no sé qué está pasando", indicó Roque Palomino, vocero de los afectados.

Para los galenos, las exigencias son por una justa causa, toda vez que se trata de servicios prestados, incluso, en medio de la pandemia. Por lo anterior hacen un llamado al gobierno departamental y distrital, para que intervengan en el problema con recursos.