Buscan familias en lista de espera de proyecto de vivienda en Pereira

La quinta etapa de la urbanización Santa Clara se está proyectando desde la administración municipal; por eso, las autoridades le están haciendo un llamado a los ciudadanos que quedaron en lista de espera cuando se ejecutó la etapa anterior para que acudan a la Secretaría de Vivienda con los documentos requeridos y puedan acceder a ese beneficio.

Así lo dio a conocer el jefe de ese despacho, Guillermo Fletcher, quien manifestó que son cinco días hábiles los que tienen esas personas para ratificar su interés en el proyecto de vivienda.

Entre los requisitos solicitados está no haber recibido un subsidio de vivienda anteriormente, no estar reportado en centrales de riesgo, no tener casa propia, contar con un crédito preabrobado para compra de vivienda y tener un ahorro programado.

Lea también: La próxima semana habilitarán la variante La Romelia - El Pollo de Pereira.