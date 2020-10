Concejal denunció hechos de presunto abuso policial al sur de la ciudad

La concejal Heidi Sánchez de la Coalición Colombia Humana, dio a conocer por sus redes sociales una denuncia de un posible abuso policial en el barrio Lucero en la localidad de Ciudad Bolívar donde una familia resultó agredida por varios policías del sector.

"Escuchamos el relato de la familia, nos parece bastante lamentable que todavía se le siga llamando manzanas podridas a una institución que sigue operando en contra de los derechos de la ciudadanía. La familia nos cuenta que llegaron un número de policías de manera desproporcionada y atacaron la vivienda y golpearon a los familiares", dijo.

Diana Rodríguez contó por qué que ella y su familia fueron agredidos por los policías.

"Estábamos compartiendo con mi familia un almuerzo afuera de la casa cuando se acercaron dos policías de manera grosera gritándonos que nos teníamos que entrar, y no bastó con eso le escupieron la cara a mi hermano. Nosotros nos entramos pero mi hermano le dijo que esa no era la manera que eran unos abusivos y ahí fue cuando los agentes llamaron refuerzos llegaron a la casa empezaron a destruirla... nosotros no queríamos abrir porque teníamos mucho miedo, pero no les importo nada y nos golpearon", aseguró.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá, respondió que teniendo en cuenta la denuncia hecha por la concejal, enviaron este caso al comité ético de la Policía para que inicien con la respectiva investigación, sin embargo era importante recalcar que al concejal Sánchez envió esta denuncia a la Fiscalía y la Procuraduría.