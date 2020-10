Recompensa para hallar culpable de accidente de ciclista en El Cerrito

Francisco Dominguez, de 37 años, palmirano, especialista en marketing y ciclista aficionado, sufrió un grave accidente en la vía que comunica Amaime con Santa Elena, zona rural del municipio de El Cerrito.

El accidente ocurrió el pasado jueves 8 de octubre aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando, según testigos, un vehículo invade el carril y arrincona al grupo de ciclistas, Francisco iba de último y choca con el compañero delante de él.

El conductor que provoca el accidente se escapa, mientras Francisco queda en el piso, con dificultad para moverse y dolor en el pecho. Es trasladao al hopital San Rafel de El Cerrito y luego enviado a la Clínica Imbanaco, allí fue sometido a una larga cirugía. Por el momento Francisco Dominguez, espera recuperar la movilidad de sus piernas y volver a caminar.

Así recuerda Francisco, el momento del accidente:

"Ya veníamos de regreso, estábamos entrenando a lo alto de Santa Elena en pequeño pueblo que se llama El Castillo, yo venía de último en mi grupo.

mis compañeros frenan, yo freno de último y me estrelló con mi compañero y todos ellos quedan como en la mini berma que tiene esa carretera, la que comunica Amaime con El Paraiso, con Santa Elena. Y yo en vez de irme a la berma caigo a la carretera y un carro me impacta. Cuando yo reacciono ya me veo en el piso, con mucho dolor en el pecho, podía mover las piernas en ese momento.

Yo pregunté ¿por qué frenaron? me dicen porque un carro nos invadió el carril de frente, y se escapó, varios de mis compañeros salieron detrás, uno se le pegó a una moto, pero el tipo se escapa, al parecer es una persona del sector, porque mi hermano estuvo buscando en las cámaras y se ve cuando el carro se meten a los callejones, que solo la gente del sector conoce".

Francisco llega las 11 de la mañana a la Clinica Imbanaco, donde luego de varios exámenes, una resonancia, tacs y escanografía, se dan cuenta que tiene cinco vértebras facturadas, una fractura en el fémur, en la clavicula y tiene comprimido el Pecho, debido a una fisura en un pulmón. A las 11:00 de la noche del jueves es intervenido quirúrgicamente.

Hasta el momento Francisco no puede mover las piernas, sin embargo tiene algo de sensibilidad, y se debe esperar a que sus heridas en la columna mejoren. "En este momento vamos en un proceso proceso que va a ser muy lento y que, pues con mucha fe sabemos que que Dios nos va a poner a caminar", Manifestó.

Ferancisco Dominguez, oriundo de Palmira y como deportista llamó la atención de las autoridades de tránsito, a los alcaldes, pera que haya más control en las vías y evitar esta clase de accidentes.

A los conductores su mensaje es a pensar en el otro, que las vías no pueden ser un lugar de guerra entre carros, motociclistas, ciclistas y peatones "que entiendan que esas personas que salimos, somos gente con familias, con sueños con sus proyectos (...) en este momento me toca parar muchas cosas, porque simplemente no puedo atender y hacer las cosas que hago por incapacidad de mis piernas y gran parte de mi cuerpo. Mi familia también se transforma, vivíamos en Palmira hoy tenemos que buscar una casa en Cali para buscar un lugar acordé para que me hagan una terapia para volver a caminar".

Por útimo, la gobenadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldan, dio a conocer en su cuenta de Twitter, no solo el apoyo a Francisco Dominguez, sino el ofrecimiento de una recompensa de 20 millones de pesos a quien de información para dar con el paradero del conductor del carro fantasma que ocasionó el accidente.

Por su parte el alcalde de Palmira Oscar Escobar, también se manifestó con este mensaje "Pronta recuperación Francisco, espero que puedas volver a montar bici pronto. Pido a la ciudadanía ayuda para encontrar al conductor que lo atropelló. La seguridad vial empieza por respetar a los ciclistas y peatones"

Y uno de sus amigos más cercanos es el secretario de Infraestructura de Palmira Ferney Camacho, quien compartió el mensa de Francisco en sus redes sociales: "La última vez que pedaleamos juntos fue un día antes de su accidente a causa de un conductor imprudente el pasado 08 oct a las 7.30 am, cerca de Amaime. Francisco Dominguez sigue en UCI en delicado estado de salud, tratando de recobrar la movilidad en sus piernas".