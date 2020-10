Conductor habría manoseado a menor de 14 años para atracarla

“La empezó a manosear, a tocarle los pechos, luego la agarró del pelo para que le diera el celular”, en el relato que hace un joven de 19 años sobre los momentos de horror que vivió él y su hermana de tan solo 14 años cuando se dirigían a su vivienda a bordo de un servicio de transporte que solicitaron por plataforma digital.

Hasta el conjunto San Marino, al norte de Barranquilla, llegó un carro color vinotinto, de marca Chevrolett Spark GT que los llevaría hasta Soledad.

Durante el camino, relata el joven que su papá le llamó para verificar por donde iban pero, por ser nuevo en la ciudad, aún no conoce las direcciones por lo que optó por preguntarle al conductor la ubicación.

Sin embargo, el hombre no le dio el lugar exacto por donde iban, sino que le dijo que “ya estaban cerca”.

“Llegamos a una bomba donde hay un señor y el conductor le pregunta que donde hay una cauchería (llantería) para llenar la llanta que estaba sin aire. El hombre le indicó y el conductor le dijo que se montara para que lo guiara”, comenta el joven.

En ese momento los hermanos se asustaron e intentaron abrir la puerta del carro, pero estaba asegurada y no lo pudieron hacer.

“En ese momento mi hermana tuvo la oportunidad de enviarle un mensaje a mi papá diciéndole que nos estaban robando. Él se mete a un callejón oscuro y allí el otro muchacho que se montó en la bomba saca un cuchillo y nos dice que le entreguemos el teléfono y el bolso”, relata.

No conforme con lograr su cometido y despojar de sus pertenencias a los hermanos, el hombre agrede sexualmente a la menor de edad.

“El que tiene el cuchillo me lo coloca en el cuello, mientras el conductor le pide a mi hermana el teléfono, la agarra por la blusa y empieza a tocarla, le quitó el brasier, le pide la clave del teléfono y ella se la da, pero como él estaba tan nervioso no la puso bien y no podía desbloquear el celular, entonces el del cuchillo se lo pone a mi hermana en el pecho y la amenaza para que le entregue bien la clave”, dijo el joven.

Luego de los horribles momentos que vivieron, los hermanos fueron abandonados en el callejón y en cuanto pudieron, corrieron a pedir ayuda y así llegaron a un CAI para poder hacer la denuncia.,

En una rápida reacción de las autoridades de Policía, los dos sujetos, identificados como Geivin Biyini Valbuena Gutiérrez y Emiro Carrillo Rivera, quien tenía detención domiciliaria, fueron capturados y conducidos a la Fiscalía para que respondan por estos hechos.

Desde la Red de Mujeres del Atlántico rechazaron tajantemente la aberrante situación e instaron a las autoridades pertinentes a imputarle además de los cargos por el hurto el de violencia sexual.

“Que los cargos sean con enfoque de género y aparezca dentro del delito que se imputa la violencia sexual, abuso sexual representado en el manoseo. Las mujeres después de esta violencia necesitan apoyo psicológico y sanción para no repetición”, dijo la lideresa.