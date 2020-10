Abogada lleva 9 días esperando resultado de prueba COVID-19 en Cartagena

Desde el 27 de septiembre, en Cartagena la abogada Jaisil Mendoza Tapia, empezó a presentar síntomas asociados al Coronavirus como malestar de gripa, fatiga y dolor en el cuerpo. Ante esta situación, la mujer lo reportó a Comfamiliar EPS, compañía donde labora, para tomar las medidas pertinentes de aislamiento y realización de la prueba.

“En la caja de compensación tenemos la obligación que antes de empezar labores debemos hacer el reporte de cómo nos sentimos. Lo reporté y llamé inmediatamente a la Nueva EPS, que es la empresa a la cual estoy afiliada. A los tres días se presentaron a hacerme la prueba, pero es la hora nueve días después y no tengo mis resultados”, contó Mendoza Tapia.

La jurista explicó que, gracias a gestiones de algunos de sus compañeros de trabajo, pudo comprobar que dio positiva para COVID-19, sin embargo, la notificación de ese diagnóstico todavía no la ha recibido de manera oficial por parte de la Nueva EPS.

“Lo único que me contestan es que tengo que esperar los 10 días, entonces y si uno se muere durante ese tiempo. Me ha tocado comprar medicamentos, pagar médico particular y hacer todo por cuenta propia. Además, convivo con mi papá que es un paciente de altísimo riesgo, no me han realizado ninguna clase de seguimiento”, argumentó Jaisil.

Caracol Radio consultó a la Nueva EPS y confirmó que ya están haciendo las gestiones con el laboratorio encargado de realizar las pruebas para entregar el resultado lo más pronto posible.