Distrito de Cartagena desmiente privatización de Playa Azul La Boquilla

El Gobierno Distrital de Cartagena hizo una evaluación de los primeros días del plan piloto de Playa Azul La Boquilla, en la primera fase de reapertura de playas en la ciudad, al tiempo que dejó claro que las medidas adoptadas forman parte del protocolo de bioseguridad de playas decretado por el Gobierno Nacional, mediante decreto 1538 del 2 de septiembre de 2020.

El Anexo Técnico de la norma nacional, en su inciso 4.1.9 precisa: “Establecer un mecanismo de reserva para la toma de turno para el uso y acceso a la playa por parte de los turistas”. En respuesta a esta directriz, el Gobierno local dispuso de una página web http://reservadeplayas.cartagena.gov.co para que las personas interesadas en darse un baño de mar, hagan su reserva.

El secretario del Interior, David Múnera Cavadia, aclaró, ante apreciaciones de una supuesta privatización del uso de las playas, que la Alcaldía debe cumplir con lo dispuesto por el Gobierno Nacional para evitar un rebrote, ahora que se dio reapertura a más sectores económicos, además, permite hacer un cerco epidemiológico ante la detección de algún paciente positivo para COVID -19, y que haya estado en la playa, y aclaró que lo único que cancela el usuario es el costo de parasoles y sillas, quien también tiene la opción de usar el módulo sin el mobiliario.

“La Administración tiene claro que las playas son públicas, y no hay ninguna playa privatizada, la gente puede ir a Playa Azul La Boquilla, lo que se está cobrando no es el módulo, sino el uso de las carpas y las sillas, igual que siempre ha sido, pero si un grupo familiar no quiere pagar esto tiene todo el derecho de sentarse en el módulo sin sillas ni parasoles”, explicó el funcionario Distrital.

“Respetamos el derecho como está concebido en la Constitución Nacional que las playas son de uso público y no hay ninguna medida que obliga a ningún cartagenero ni visitante a tener que pagar, no se está privatizando nada ni dándole privilegios a unos, por encima de otros, pero es importante recordar que de acuerdo a los criterios del Programa Ambiental Bandera Azul, en esta playa no se permite el ingreso ni venta de alimentos”, agregó Múnera Cavadía.

El Gobierno Distrital informó que continúa el Plan de Apertura de Playas para el cual se tendrán los mismos criterios de apertura, esto será inicialmente en Bocagrande y se continuarán con las demás playas de manera paulatina, pero decidida porque se pretende que los beneficios de la reactivación económica llegue a todas los sectores, y especialmente, a los más pobres que dependen en muchos casos de la economía turística y de playas, y de esta manera garanticen ingresos que les permita a ellos y a sus familias sobrevivir.

Múnera Cavadía informó, además, que “se trabajará en la lista de precios que será debidamente convenida con todas las asociaciones y haremos política conjunta que permita el desarrollo de este programa”.

Habrá Playa Heroica

Por su parte, Cynthia Amador, primera Dama del Distrito, informó que la estrategia bandera del gobierno para la mitigación de la COVID-19, Barrio Heroico, llegará a las playas. “Estamos trabajando para tener Playa Heroica, para que los líderes de playas sean los agentes multiplicadores de las normas de bioseguridad y que tengan en cuenta el Decreto Nacional, porque esto no es imposición del Alcalde, sino que al Gobierno Distrital lo rige un Decreto Nacional que debemos hacer cumplir”, precisó.