Cormanizales confirma que habrá feria taurina por cumpleaños de Manizales

En medio de la organización del cumpleaños de Manizales, a través de un twit, el alcalde municipal indicó que la feria taurina programada por Cormanizales, no será avalada por la administración municipal, a lo que Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Cormanizales responde que en 20 años que se ha realizado esta feria, nunca ha tenido aportes de la alcaldía.

“IMPORTANTE: No comparto absolutamente nada de la tradición taurina, por ende, no la apoyo ni la respaldo. Sin embargo esas prácticas están avaladas por la ley y yo no estoy por encima de ella”. Escribió Carlos Mario Marín Correa en su cuenta de Twitter.

En un segundo trino indicó: “En la Plaza de Toros de Manizales (recinto privado) se pretende realizar temporada taurina virtual. Esta programación no hace parte de la celebración Manizales 171 años de historia”.

Por su parte, el gerente de Cormanizales manifestó que reconoce que el alcalde integra el Partido Verde y no coparte este tipo de actividades taurinas, pero que ha tenido presente que la actividad taurina está avalada por la legislación colombiana que a su vez es protegida por la Corte Constitucional.

“Es un evento constitucional de nuestra ciudad histórico y que inició con la feria de Manizales y es gran soporte de la actividad económica que hay en nuestra ciudad como ha sido reconocido por ellos mismos, de manera que no me extraña que el alcalde manifieste que obviamente no hace parte de la organización”.

Dice además que “nunca los alcaldes han sido parte de la organización, no ha habido dinero de parte de la alcaldía, ni hacemos parte de la programación porque no son quienes organizan el programa, es Cormanizales quien lo realiza y que lo ha hecho históricamente durante más de 20 años”. Aclaró

La programación del encuentro taurino virtual, estará publicada en la página de Facebook de Cormanizales y la participación del público será gratuita.

