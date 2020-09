Los maestros queremos volver a clase presencial, pero no hay garantías

En el Valle del Cauca el rechazo por los mensajes de twitter de la senadora Paloma Valencia, no se hicieron esperar, dirigentes sindicales dejaron claro que lo único que piden los maestros son ambientes bioseguros, los cuales el Estado no está garantizando para regresar a clases presenciales.

En sus mensajes al senadora expresó:

"Si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a los colegios privados".

Lo que prendió la discusión en gran parte es porque la senadora Paloma Valencia, dijo que si los maestros de los colegios oficiales no quieren ir a clase presencial, entonces que el Estado entregue subsidios para que los estudiantes acudan a los colegios privados, Laureano Castellanos Hoyos, representante legal de la veeduría ciudadana de la Central Unitaria de Trabajadores CUT - Valle del Cauca, dijo que las instituciones educativas no cuentan ni con la infraestructura ni los elementos de bioseguridad.

"No es que los maestros no queramos regresar a clase, los maestros queremos regresar a clase porque allí es nuestro sentir, con nuestros estudiantes, es donde transmitimos nuestro conocimiento, es donde transmitimos la psicología la paciencia y la bondad que muchas veces le falta a los jóvenes y a los niños en sus hogares, pero queremos regresar con protocolos realmente de seguridad. Estamos cuidando la salud, la integridad y la vida de los niños y de los jóvenes al no regresar en estos momentos a clase, por eso rechazamos desde todo punto de vista esta situación y esas apreciaciones que ha dado la senadora".

Además, asegura Catellanos, que es muy díficil garantizar que los estudiantes no tengan contacto o no compartan la lonchera, no sería fácil controlar 40 o 50 estudiantes en un salón. La mayoría de las instituciones son pequeñas y en algunas la infraestructura está deteriorada.

Resaltó el dirigente sindical que el Estado no ha sido claro en quién va a suministrar los elementos como tapabocas, gel y alcohol para mantener las bioseguridad en las instituciones, ya que ni los colegios ni los padres tendrían el presupuesto para hacerlo.