Víctima del conflicto llevó el internet a apartada vereda de Urabá

A la vereda La Cabaña del municipio San Pedro de Urabá llegó la conexión a Internet luego de la gestión y la perseverancia de Ceneris Espitia, una madre cabeza de hogar y víctima del conflicto armado.

El proyecto de emprendimiento surgió cuando Ceneris se vio obligada a tomar una decisión entre irse a vivir a Medellín para trabajar como empleada doméstica o sacar adelante el sueño de llevar el Internet a su vereda aunque el panorama no fuera muy alentador considerando la lejanía de su caserío y de que, se suponía, no llegaba ninguna señal.

• En Pedregal confían en la Moringa como medicina contra el COVID



Pero fue buscando, investigando y gestionando hasta que se encontró con una empresa que fue hasta su casa y logró instalarle el servicio de Wi-Fi, el cual comparte con toda la comunidad, pero sobre todo con los cerca de 200 estudiantes de la vereda que ahora pueden conectarse a sus clases virtuales.

“Yo me iba a ir para Medellín pero yo tengo tres hijos y me da temor dejarlos solos porque quedaban vulnerables, así que decidí buscar y me encontré con esta empresa que me instaló el Internet y así es como presto el servicio desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, aunque también en las mañanas en algunas ocasiones. Mi proyecto es montar mi sala de Internet, poner equipos, pero ahí vamos”, dijo Ceneris a Caracol Radio.

• La plata que hacía falta para el túnel del Toyo ya está asegurada

Este proyecto le valió un reconocimiento en el evento internacional de la Fundación Microfinanzas BBVA denominado: “Mujeres incansables: Retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis”, el cual fue presidido por la Reina Letizia de España; allí Ceneris Espitia, fue destacada como ejemplo de emprendimiento en Colombia.

“Si no hubiéramos estado en pandemia estaría en España allá con la reina recibiendo el reconocimiento, pero vea nos tocó virtual pero fue muy feliz escuchando mi nombre de la boca de la reina de España, y esto me impulsa a seguir adelante con mi proyecto de emprendimiento, a seguir ayudando a mi comunidad”, dijo Ceneris.