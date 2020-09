En octubre Easyfly reactiva la ruta Medellín - Corozal

La aerolínea, Easyfly, informó que a partir del viernes 2 de octubre se reactivan los vuelos Medellín – Corozal.

De acuerdo con el itinerario se harán hasta tres vuelos semanales: Lunes, miércoles y viernes.

El primer vuelo Medellín- Corozal saldrá desde el Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín el 2 de octubre a las 09:35 a.m. aterrizando en el aeropuerto las Brujas de la ciudad de Corozal a las 10:40 a.m. y el primer vuelo de regreso desde la ciudad de Corozal hacia Medellín será a las 11:10 a.m. aterrizando en Medellín a las 12:15 p.m.

Con la reactivación de la operación desde y hacia Corozal, Easyfly complementa un total de 26 rutas por todo el territorio nacional.