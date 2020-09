6 años de la implosión del Space y nada de reparación a los afectados

Con desconsuelo y mucha frustración recuerdan ciudadanos de Medellín el 23 de septiembre de 2014 cuando, por estar mal construido, fue demolido el edificio Space.

Hace seis años el país entero veía como, en cuestión de segundos, cayeron al piso las torres del conjunto residencial que hoy, aunque ya no existe, le sigue causando problemas a los propietarios de los apartamentos.

Las familias fueron evacuadas de sus casas con la falsa promesa de indemnización y la devolución del dinero invertido. Seis años han pasado y a la fecha no les han reintegrado ni un centavo.

A esto se le suma que cuando la Superintendencia de Sociedades liquidó la compañía CDO, constructora de Space, les asignó a los propietarios un porcentaje que los acreditaba como dueños del lote lo cual les significó un problema mayor pues quedaron con la carga del impuesto predial.

Don Carlos Ruiz, uno de los afectados, alcanzó a acumular una deuda de 12 millones de pesos por el predial de un apartamento que no existe ubicado en un lote que no pueden vender o ceder, fue solo hasta hace un año que logró ponerse al día con el pago de la deuda pues de no hacerlo la amenaza era “quitarle otras propiedades”.

“Esto es una historia de nunca acabar la constructora se declaró en quiebra, la Superintendencia entró a liquidación y no dejaron el lote y pagamos un predial de 2 millones de pesos al año, de un lote que se puede vender pero nos toca pagar impuestos de un lote que no podemos usar. Esa fue la solución de la Superintendencia, lo que hicieron fue dejarnos un problema”, dijo don Carlos.

Y aunque los primeros años de pleitos legales y las dificultades económicas le valieron el divorcio, la situación de don Carlos no es tan crítica como la de otros de los propietarios algunos de los cuales desarrollaron enfermedades tales como esquizofrenia.

“Yo porque tengo la cabeza bien puesta, pero hubo gente que terminó desquiciada, que perdieron el trabajo, han perdido la cordura, viven una situación financiera compleja; hubo bancos que congelaron la deuda y pero otros que siguen cobrando la deuda, esa gente cobra una cuota de 2 y 3 millones y aparte del predial, quien vive así, la gente está desesperada”, añadió.

Este hombre que hoy vive solo con su perro en una zona apartada de Medellín decidió construir su propia casa, la experiencia le enseñó a ser prevenido y hasta exagerado por eso las columnas de su casa son más grandes que las sugeridas y de cimientos fuertes.

“Yo vivo en una casa de dos pisos, la hice yo y me aseguré que todo fuera sobre dimensionado porque a mi esto no me vuelve a pasar, a mi esta casa no se me cae y lo que me decía el ingeniero yo le decía hágalo más grande, a mí eso no me vuelve a pasar”, insiste.