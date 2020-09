Motociclistas rechazan registro en plataforma para combatir piratería

No para el rechazo del gremio de motociclistas a la propuesta del Área Metropolitana de abrir una plataforma para que conductores inscriban las personas que van a transportar en sus velocípedos, para combatir el transporte informal.

Le puede interesar: Piden moringa para cárcel de Chimitá y evitar fuertes síntomas de COVID- 19

Las reacciones han llegado desde los diferentes clubes de motociclistas que existen en la ciudad. Es el caso de la Asociación de Moteros de Bucaramanga, cuyo presidente Nelson Calderón dijo que esta es una medida restrictiva que se sumará a las ya existentes como el pico y placa y que solo buscan perjudicar al gremio.

"Los motociclistas pagamos el Soat más caro, tenemos varias restricciones, por ejemplo, no podemos circular después de las 11:00 de la noche y ahora una nueva. La licencia de los vehículos no habla de eso".

Carta a Ministro de Vivienda exigiendo agua potable

Para Rafael Valdivieso, de la Veeduria Ciudadana Veemovilidad, en la ciudad no se deben adpoptar este tipo de medidas, sino que las autoridades en materia de tránsito deben ejecutar los controles respectivos.

Víctimas del conflicto reciben indemnización

"Es que para eso está un Código de Tránsito que regula las acciones que deben seguir los agentes. Están claras las infracciones. Es que los alféreces no hacen su trabajo, no se bajan de las motos, no regulan".

Le puede interesar: 'Héroes' busca el resurgimiento de la gastronomía

Aún ni la Alcaldía de Bucaramanga ni el Área Metropolitana han aterrizado bien la propuesta que involucraría a unas 500 mil moticicletas registradas en los cuatro municipios.