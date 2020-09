Alcaldía analizará petición de cambio de sentido en vías del terminal

Mediante un comunicado que fue emitido por parte de la Unión Temporal El Indio Grant y la interventoría del proyecto del intercambiador vial en la antigua redoma del indio, se ha pedido a la administración municipal hacer cambio en el sentido de algunas vías en la terminal de transportes contigua a esta obra.

En el escrito se especifica que se debe hacer un cambio en la salida de los autobuses, para que lo hagan por la calle segunda y no por la séptima para evitar una alta posibilidad de accidentes.

Mayid Gene Beltrán Secretario de Tránsito de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que oficialmente no ha llegado una comunicación a la Alcaldía, pero que se hará el análisis de esta situación para poder tomar la mejor decisión para la ciudad.

Lea también: En la frontera mantienen rastreo de casos de COVID-19

"Este es un comunicado que conocimos informalmente emitido a la opinión pública y no ha llegado un oficio oficial a la Alcaldía, sin embargo, estamos analizando toda esta situación y lo que busca la constructora es que se evite la salida por la avenida séptima, hemos analizado que hay un lugar que no debería estar con unos locales y que debía haber sido retirados hace tiempo, pero no se hizo, por ahora estamos mirando toda esta situación”. dijo el Secretario.

Por ahora se ha dado un paso provisional por las vías por debajo de los puentes para medir la movilidad, y en los próximos días se establecerá la fecha para hacer la inauguración de este megaproyecto.