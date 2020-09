Las voces a favor y en contra del proyecto minero Quebradona

A la espera de una segunda visita por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA se encuentra el suroeste de Antioquia para evaluar como zona de impacto del proyecto minero Quabradona al corregimiento de Palermo y Támesis luego de que la entidad precisara que estos no están incluido en el Estudio de Impacto Ambiental -EIA y que era necesario valorar las solicitudes de esos territorios

En Medellín Hoy por Hoy hablaron los personajes que están en contra y a favor de este proyecto, Fernando Jaramillo integrante de la Mesa Ambiental del municipio de Jericó y miembro de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó expusó que Quebradona afectaría las aguas del territorio y que esto significaría un desplazamiento a mediano plazo de la población

"La empresa AngloGold viene realizando su actividad en el Suroeste hace 16 años, cuando llegaron no le dijeron a la gente a qué venían. Ellos hacen encuestas con sus propias preguntas y dicen que el 75% de la gente está de acuerdo con el proyecto. Eso es incomprobable. La ANLA pudo comprobar que no hay una socialización completa del proyecto minero ante el municipio", manifestó Jaramillo

Por otro lado, habló Juan Martín Vásquez Hincapié, Alcalde de Támesis quien está considera que el proyecto generaría daños sociales y ambientales irreparables en su territorio:

"Yo podría decir que en Támesis el 90% de la gente no quiere minería en su territorio. Nosotros somos una de las regiones ambientalmente más estratégicas del departamento y el proyecto minero está invadiendo esta región. Uno cómo le dice a la gente que conservamos y cuidamos el medioambiente si nos van a meter una minería que va a acabar con las aguas. Que alguien me explique: si la minería es tan buena, ¿por qué los pueblos mineros no tienen ni el 50% de calidad de vida que nosotros tenemos?", aseguró Vásquez Hincapié

Por último, Juan Camilo Quintero, gerente corporativo de AngloGold Ashanti en Colombia ante estas declaraciones manifestó que la compañía ha tenido un trabajo de más de 15 años en el territorio, que han sido una oficina abierta al público, con más de 200 reuniones con las comunidades, por lo que consideran que han construido una relación que los tiene cerca de realizar un proyecto, en caso de que la ANLA así lo decida

"Más de 1.300 ingenieros han participado en los estudios, tenemos más de 28 firmas de ingeniería con gente muy competente, que pueden dar fe que lo que estamos presentando ante la ANLA es un estudio serio. La prioridad de nosotros es proteger las aguas, no estamos cerca a ningún nacimiento y Río Frío está a más de 2 kilómetros”, afirmó Quintero