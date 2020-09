En Cartagena el Portal de los Dulces sigue cerrado

Los caballitos, las cocadas, los enyucados y las conservitas de leche, no han podido regresar hasta los tradicionales frascos de vidrio del Portal de los Dulces, según una de las matronas, a causa del capital para trabajar.

Al menos, eso asegura Silvia Warnes, quien a sus 59 años de permanencia en el portal, dice que no han retomado porque sus compañeras están esperando una ayuda del Distrito para surtir sus puestos, y no gestionaron los recursos de manera personal.

"Yo presté 3 millones de pesos y estoy pagando intereses, me parece injusto que quienes buscamos el dinero para abrir no podamos hacerlo porque ellas están esperando un apoyo de la Alcaldía que no llegará, y por eso no nos dejan abrir. Supuestamente se esperan un documento del SENA pero ya tenemos permiso del alcalde", expresó la vendedora.

Por el momento, los puestos siguen sin mercancía, ante la mirada curiosa de muchos transeúntes quienes pasan con las ganas de comerse algo, pero aún no lo han podido hacer.