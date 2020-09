Rifirrafe entre William Dau y el concejal de gobierno Javier Bejarano

Nuevamente el Alcalde de Cartagena, William Dau, enciende otra polémica. Esta vez el rifirrafe es con el concejal de gobierno, Javier Julio Bejarano, a quien criticó y arremetió argumentando que no ha movido un solo dedo para defender a su administración.

“Dice este concejal dizque de gobierno, dizque, porque ese concejal jamás ha movido un dedo para defender esta administración y sus funcionarios, cuando son atacados en el Concejo, porque le tiene miedo, le da culillo pelear con la bancada de los malandrines”, dijo el Alcalde a través de un Facebook live.

El mandatario expresó que el cabildante quiere promover su carrera política haciendo ataques contra el alcalde y toda su administración.

“Entonces desde hace días para acá, desde hace una semana para acá, se le metió que quiere promover su carreta política a costillas de atacar al alcalde, allá él”, aseguró.

Lea también:“Yo soy el alcalde y me tienen que obedecer”: el grito de Dau a policías

Bejarano analiza declararse independiente

Ante los señalamientos, el concejal del Partido Mais, Javier Julio Bejarano, se defendió argumentando que en los nueve meses de gobierno nunca lo han llamado para darle a conocer con anterioridad los proyectos de acuerdo a presentar en el cabildo.

“El alcalde ha reducido su criterio político en que los concejales de gobierno somos un mero comité de aplausos que debemos apoyar todas sus causas sin tener conocimiento de cuáles son y sin poder aportar. Yo no soy un comité de aplausos”, dijo Bejarano.

El Concejo manifestó que los funcionarios de la Alcaldía no contestan el teléfono y que solo se enteran de sus gestiones cuando son citados a debate en la corporación edilicia.

“Él habla que no defiendo a su gabinete. Yo les digo cómo voy a defender la gestión de funcionarios que ni siquiera contestan teléfono a los concejales. Usted me señala que me da culillo enfrentar a los malandrines, pero yo quiero recordarle que mientras usted estaba haciendo activismo virtual en EEUU, yo hacía lo mismo estando en el territorio soportando amenazas”, puntualizó.

Javier Julio Bejarano le solicitó a las directivas del Partido Mais, revisar la declaratoria de la colectividad como partido de gobierno. “Ante sus atropellos, su descoordinación y las faltas constantes de respeto prefiero declararme independiente”, sentenció.