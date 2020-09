Alcaldesa: “No hay que militarizar Bogotá, hay que desmilitarizar Policía"

En el foro de instalación del Consejo Distrital de Paz, evento que se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá, la alcaldesa Claudia López volvió a referirse a lo que está ocurriendo en la ciudad con el vandalismo y la Policía.

Sostuvo la mandataria que hubo grupos organizados que participaron en los hechos vandálicos contra los CAI de la Policía y contra buses, estaciones de TransMilenio e infraestructura pública y privada de la ciudad, dijo que a estas personas hay que capturarlas y juzgarlas.

Sin embargo, también insistió en que una entidad diferente a la Policía tiene que investigar quiénes son los responsables por la muerte de 10 jóvenes en Bogotá, calificó estos hechos como una grave masacre que está al mismo nivel de lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia.

“Hay quienes dicen que para frenar el vandalismo en la ciudad hay que militarizar, claro que no, no hay que militarizar la ciudad, hay que desmilitarizar la Policía. Es con más democracia, no con menos democracia, como se allana el camino de la paz”, manifestó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La mandataria invitó a la ciudadanía este sábado a las 6:00 de la tarde para que desde cada una de sus casas se encienda una vela y suene la cacerola por la reconciliación de Bogotá.

De igual forma, confirmó que este domingo a las 10 de la mañana se llevará a cabo un acto de reconciliación donde el Gobierno de Bogotá también le pedirá perdón a las familias de cada uno de los jóvenes asesinados y heridos a bala en la capital del país.