Por fin, hoy regresa el fútbol en Colombia

Seis meses después de suspendida la competencia en el fútbol colombiano por la Pandemia Covid-19, finalmente hoy se reinicia la competencia y será con la definición de un título, el de la Superliga. Título que definirán Atlético Junior y América de Cali. La última fecha jugada de la liga 2020, fue la octava y se desarrolló de manera parcial, entre el 06 y 08 de marzo.

La Superliga de Colombia fue creada por la Dimayor en el año 2012 y se disputa entre los equipos campeones del Torneo Apertura y Torneo Finalización de la Categoría Primera A. Se disputa a dos partidos directos de ida y vuelta, entre los dos campeones de la liga del año inmediatamente anterior, iniciando de vista el que haya tenido más puntos en la tabla de reclasificación ese año, para terminar la final en condición de local.

El primer trofeo de esta competición fue levantado por Atlético nacional, al superar al atlético junior, en el 2012. El equipo barranquillero es el actual campeón.

La final de Ida de la Superliga se jugará desde las 7:30 p.m. de hoy en el estadio Romelio Martínez, debido a las adecuaciones en el Metropolitano. La vuelta se jugará el viernes 11 del mismo mes, también a las 7 p.m. en el olímpico Pascual Guerrero de Cali.

América de Cali llega a esta final con más dudas que realidades. Comenzando por que ya no cuenta con su goleador Michael Rangel quien no renovó contrato por su alto costo y porque el equipo escarlata no tuvo dinero para hacer uso de la compra de sus derechos, de tal manera quien debió regresar al Junior, donde no será tenido en cuenta, por lo menos para este primer partido. Otros ausentes por no extensión de contrato son Matías Pisano, Pedro Franco y Juan Pablo Zuluaga, además del juvenil canterano Gustavo Carvajal, quien fue cedido a préstamo al Levante de España.

Además, se une el cambio total del cuerpo técnico campeón, pues la crisis originada por el Covid-19, no permitió la continuidad de Alexandre Guimarães y sus colaboradores. A cambio llegó en medio de críticas por sus inmediatos antecedentes, de resultados negativos con Alianza Petrolera y Jaguares, el argentino Juan Cruz Real, acompañado por los asistentes Sergi Escobar, español, Leo Felicia, argentino y el preparador físico colombiano Christian Juliao, como principales componentes del staff técnico.

En el siguiente audio, entregamos detalles de cómo llega América a este primer reto, en lo que será la retoma de competencias en el fútbol colombiano, la final de la Superliga, preámbulo del reinicio también de la Copa Libertadores.