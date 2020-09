Centrales obreras en Cali y Valle se unen hoy a la gran caravana nacional

Entre las razones por las cuales hoy el país se une en una caravana de protestas por parte de las centrales obreras son: el rechazo a las masacres, la muerte de líderes indígenas y campesinos, la abierta oposición a la reforma laboral y pensional y la negativa a la alternancia en las instituciones públicas.

De esta forma, la dirigencia sindical del país retoma las manifestaciones que les permitirá visibilzar sus problemas y reclamaciones al gobierno. Julian Camilo Lozano , directivo de la junta directiva de la CUT Valle expresó que "los objetivos son en contra de la nefasta reforma laboral que ha hecho el gobierno mediante el el decreto 1174, un decreto que afecta las pensiones y afecta la contratación de las empresas.

Estamos también rechazando el regalo que le ha hecho el Gobierno Nacional a Avianca, una empresa que no es colombiana y que desafortunadamente otras empresas han quebrado y el gobierno no ha dado opciones.

Estamos también en contra de la alternancia educativa no porque no queramos estar en la escuela sino porque las escuelas no tienen los implementos de bioseguridad para salvaguardar la vida de los niños y de los adultos.

El rechazo a las tropas que existen en nuestro país y que vienen supuestamente para ayudar al Gobierno Nacional en la lucha contra el narcotráfico pero es una intromisión de la fuerza norteamericana en el gobierno nacional".

Guardando todas lasMedidas de bioseguridad, la caravana de la que harán parte vehiculos bicicletas, motocicletas y gente de a pie partirá a las 9:00 a.m, desde la Universidad Del Valle sobre la autopista Pasoancho, tomará la calle 5a hasta la carrera 5a , seguirán hasta la calle 15, continuará por la avenida las Américas para finalizar en la sede del ministerio de trabajo.

La moviizacion se realizará igualmente en municipios como Palmira, Tulua Buenaventura Cartago y zarzal,