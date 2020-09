Declaran inimputable mujer que asfixió sus hijos en Bucaramanga

Un juez decidió declarar inimputable a Lilian Gibellys Gámez Manjarrés, la mujer que el pasado 14 de agosto de 2018, asfixió a sus hijos de dos y cinco años de edad, en la habitación de un hotel en Bucaramanga.

Tras permanecer recluída 11 meses en la cárcel de Mujeres fue llevada al Hospital psiquiátrico San Camilo, luego de que psquiatras de Medicina Legal le diagnosticaran cuatro patologías mentales: esquizofrenia paranoide, trastorno depresivo recurrente, trastorno psicótico agudo y síntomas psicóticos.

William Mantilla, abogado de la mujer, señaló que la mujer no sabía de la realización de su conducta por lo que debe tener un tratamiento especial, "no significa que va a quedar en libertad o que no va a responder por sus delitos, sino que el estado le deberá dar un acompañamiento".

Ese 14 de agosto a las 2:30 de la madrugada la mujer llamó a la Policía y les confesó que acababa de asfixiar con una almohada a sus pequeños hijos en la habitación de un hotel, en pleno centro de Bucaramanga.