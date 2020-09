Plantón por falta de planta para sacrificio de cerdos en Santander

Esta mañana frente a la planta de sacrificio de Río frío en Vijagual, los porcicultores de Santander realizaron un plantón porque ya cumplieron 8 días sin tener un lugar formal para el sacrificio de los animales. Esto después de que la planta se vendiera a una firma internacional que no maneja línea porcina.

Ricardo Vera, uno de los afectados, dijo que pese a la gran afectación no se ve voluntad política de las autoridades en Santander, para buscarle una solución a la situación.

"Se han hecho reuniones, charlas y de ahí no ha pasado. No tenemos en donde sacrificar un cerdo legalmente en Bucaramanga. Vemos mucha reunión, mucha cosa, pero no hay un compromiso serio con la ciudad".

Son unas 17 mil familias en Santander que viven de esta actividad y que están afectadas. La única opción al momento es buscar una planta de sacrificio en un departamento cercano, lo que les incrementaría los costos a los porcicultores.