Sindicato reiteró pedido de renuncia del gerente de EPM

Los miembros del sindicato de trabajadores de Empresas Públicas de Medellín reiteraron el pedido de renuncia del gerente Álvaro Guillermo Rendón López, debido a lo que consideran políticas perjudiciales para la compañía pública.

Carta del sindicato:

"Son innumerables los motivos expuestos públicamente sobre su falta de capacidad, idoneidad, transparencia, liderazgo, sentido social, respeto por el gobierno corporativo y conocimiento de EPM y del sector de servicios públicos domiciliarios, que evidencian su incumplimiento de los requisitos mínimos profesionales para estar al frente de la empresa.

A esos motivos, más que suficientes para que usted tuviera que dar un paso al costado, gesto mínimo de grandeza que no ha sido capaz de mostrar, se suma otro agravante que exige su renuncia inmediata a la gerencia general de EPM.

Usted y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, además de poner en riesgo la estabilidad financiera de EPM, le han mentido a la ciudadanía al ocultar información relevante de las reacciones y comunicaciones enviadas por la banca internacional sobre las implicaciones de la situación actual de la empresa, misma que, de forma irresponsable, han mantenido en secreto intentando con ello tapar el sol con un dedo.

Señor Rendón, el rigor de EPM no soporta en estos momentos etapas de aprendizaje en la gerencia y en los cargos directivos, como tampoco más atentados contra la gobernabilidad. Hoy más que nunca se necesita recuperar la confianza interna y externa para retomar el rumbo de la empresa, lo que no se avizora posible bajo su conducción. Hoy no pedimos un paso al costado, en nombre de miles de trabajadores y ciudadanos, exigimos su renuncia. No podemos esperar a que la situación de EPM explote para tratar de dar solución; es ahora", concluyó la comunicación.