Familiares de futbolista muerto piden justicia en Cartagena

En el barrio San Francisco de Cartagena siguen dolidos por la muerte de Harold David Morales Payares, un menor de 17 años que perdió la vida en hechos que son materia de investigación y donde al parecer, se habría cometido un mal procedimiento policial.

Luciendo banderas, globos, pancartas y camisetas blancas, familiares y allegados del joven futbolista pidieron justicia en este caso que fue presentado por las autoridades como un abatimiento, y que sus seres queridos califican como una mentira. “Si el agresor es la Policía a quién llamamos”, decía uno de los mensajes mostrados por los asistentes que llegaron hasta el CAI de esa comunidad, y encendieron velas como un acto simbólico.

"A mi hijo lo mataron, él no era pandillero, no tenía armas, no tenía antecedentes, era un muchacho sano que jugaba en Cali y había regresado a causa de la pandemia, pero el policía se la montó", dijo Lizeth Payares.

Sobre el tema, el comando de la Metropolitana Cartagena no ha emitido un nuevo pronunciamiento.