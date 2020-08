Familiares de fallecido en Cartagena desmienten versión de la Policía

Harold David Morales Payares, es la víctima fatal que dejó un suceso ocurrido en el barrio San Francisco de Cartagena.

A pesar de que la Policía Metropolitana presentó el caso como un enfrentamiento entre el difunto y los uniformados, familiares del fallecido aseguran que el joven futbolista fue muerto por un patrullero, en una zona enmontada donde años atrás se presentó la falla geológica.

Para Lizeth Payares, madre del hoy occiso, los policías llegaron hasta el lavadero donde laboraba Harold, y con golpes e intimidaciones lo sacaron de su lugar de trabajo hasta hacerlo correr para un terreno abandonado; allí presuntamente lo habrían lesionado mortalmente por la espalda.

"A mi hijo le dispararon, él no era pandillero, no tenía armas, no tenía antecedentes, era un muchacho sano que jugaba en Cali y había regresado a causa de la pandemia, pero el policía se la montó y llegó al lavadero pegándole enseguida", expresó la progenitora.

La familia del menor manifestó a Caracol Radio que llevará este caso hasta las últimas consecuencias, y que buscará demostrar la manera desafortunada en que habrían actuado los policías.