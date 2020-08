Yo nunca me reuní ni hablé con el contratista de la valorización:exconcejal

El exconcejal de Armenia Diego Fernando Fernández Morales desde el exterior habló con Caracol Radio sobre la investigación que adelante la fiscalía en su contra por el escándalo de la corrupción en la valorización.

Fernández Morales denunció que la fiscalía nunca lo notificó de la audiencia que se realizó el pasado miércoles donde le imputo del delito de concusión y lo declaró en contumacia y por eso señaló que su abogado iniciará las acciones a las que haya lugar.

Contexto: Exconcejal habría solicitado $200 millones para aprobar valorización

El exconcejal al referirse a la denuncia del ente investigador que lo sindica de recibir 100 millones de pesos para no seguir atacando el proyecto de valorización, manifestó que está dispuesto a probar que no es cierto y que están investigando al que se opuso a la valorización y no a los concejales que en efecto si apoyaron ese proyecto.

Le puede interesar: Fernando León Diez, máximo contratista de valorización pidió perdón

Agregó que nunca se ha comunicado con el señor Fernando León Diez Cardona el contratista de la valorización como lo señaló la fiscalía y que tiene las pruebas para demostrar su inocencia frente a lo denunciado