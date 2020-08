Joven artista fue atacado a tiros por vigilante de estación del MIO

El joven artista Jonathan Son Galeano, dedicado al malabarismo regresaba a su casa después de una reunión con sus amigos, en la madrugada del domingo.

Por el cansancio decidió ingresar a la estación del MIO El Trébol para dormir un poco antes de continuar su camino. Él asegura que fue despertado de una patada por el vigilante del lugar, y recibió varios golpes con bolillo.

Ante el ataque Jonathan salió corriendo e insultó al hombre quien lo siguió hasta un semaforo cercano y le disparó varias veces.

"Cuando él me hizo eso yo me bajé de la estación y reconozco que lo insulté, luego salí corriendo, llegué a la esquina del semáforo y me persiguió. Me agarró del bolso, me dijo que me callara y me pegó siete tiros, me descargó la pistola completa en los pies", explicó el joven.

Jonathan fue llevado inicialmente al Hospital Primitivo Iglesias y luego remitido al San Juan de Dios, donde le realizaron la extracción de las balas, pide que se haga justicia, pues asegura que no haber hecho nada malo.

Caracol Radio se comunicó con Metrocali, para conocer la versión del personal de seguridad, pero dijeron que la Policía está a cargo del caso, realizando las investigaciones pertinentes de lo ocurrido.