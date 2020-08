Víctimas del Aro aplauden reactivación del proceso con citación a Uribe

Diversas reacciones han surgido luego de que la Corte Suprema de Justicia citara a versión libre, al expresidente Álvaro Uribe, por su presunta participación en la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997.

Entre los pronunciamientos se destacan las de las víctimas de ese hecho violento, quienes argumentan que, aunque la citación responde más a una situación mediática y coyuntural, la verdad debe conocerse sea cual sea el motivo que rodee la reactivación del proceso, lo importante, según dicen, es que finalmente se conozca qué pasó y condenen a los responsables.

Ángela Correa Areiza, nieta de una de las mujeres que fue asesinada durante la masacre cometida por un grupo de paramilitares en el corregimiento El Aro, asegura que lo que está pasando hoy en Colombia, con los recientes asesinatos de jóvenes, es la muestra de que en el país no hay garantías de NO repetición.

“Esto es muy importante para nosotros en relación a la oportunidad de acceder a la verdad después de tantos años, habría que decir que no hay mayor credulidad alrededor de lo que el expresidente pueda decir porque ha habido una constante capacidad de ocultar la realidad de los hechos, pero en términos generales da una luz de esperanza conocer la verdad de los hechos y garantías de no repetición no solo para las víctimas del Aro sino en general para las víctimas de todo el país”, dijo Ángela.

Las familias, de los más de 15 campesinos que fueron asesinados a tiros durante una incursión paramilitar en el corregimiento El Aro, afirman que no confían en lo que al respecto del proceso pueda decir el expresidente Uribe, pues, según dicen, el exmandatario ha tenido una capacidad constante de ocultar los hechos.