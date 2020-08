VIDEO: Floridablanca tomará nuevas medidas para combatir el COVID-19

Un duro llamado de atención realizó el alcade de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, a los ciudadanos por la indisciplina social que se sigue presentando, sobretodo los fines de semana.

Señaló el mandatario que de nada han servido las campañas de concientización, porque las personas están realizando fiestas clandestinas, aglomerándose y no usando los elementos de bioseguridad.

"No puedo ponerle un policía y un médico a cada persona para prevenir que no se contagien y que no se estén violando las normas. Las batallas contra el Coronavirus no es solo del alcalde, es de todos los ciudadanos", dijo Moreno.

La ocupación de camas UCI en Floridablanca a hoy, está al 86%, por lo que mañana viernes se anunciarán nuevas medidas en el municipio para ralentizar los casos de Coronavirus.