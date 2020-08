Área Metropolitana socializó nueva medida de pico y placa para taxis

La gerencia del área metropolitana en Cúcuta informó que los cambios en materia de movilidad para los taxis en Cúcuta y el área metropolitana, estuvo motivada por un diálogo entre todos los sectores.

El jefe de esa área Miguel Peñaranda en dialogo con Caracol Radio dijo que “hemos intentando dar respuesta a las inquietudes, diferencias y sugerencias que se han hecho en torno a la medida y la idea es que con esta nueva decisión puedan laborar cinco de siete días a la semana”.

Mientras tanto los representantes de las empresas calificaron la decisión como un “alivio” para el gremio en medio de las dificultades que han tenido que afrontar durante estos cinco meses.

Los taxistas advirtieron que “esta medida no conduce a nada mientras no exista una verdadera autoridad y no se avance en acciones para controlar la informalidad e ilegalidad”.

La administración es optimista que con esta nueva medida se pueda garantizar el servicio y los representantes del sector puedan trabajar mejor.